В Грузии прошел масштабный "Забег за Украину": деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны

В Грузии прошло масштабное мероприятие "Забег за Украину". Участники заплатили взнос, чтобы помочь нашим людям, пострадавшим от войны.

Соответствующую информацию рассказала Ката Шими, сообщает 24 канал. Мероприятие состоялось 5 июня – на 102-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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В Грузии прошел забег, чтобы помочь пострадавшим от войны

Благотворительный забег организовал Международный фонд спорта, туризма и молодежи.

В "Пробеге за Украину" приняли участие сотни человек. Каждый участник заплатил 30 лари (почти 290 гривен – 24 канал), которые полностью пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам

– говорится в сообщении.

Цель пробега – вместе с финансовой помощью в очередной раз выразить поддержку Украине от грузинского народа.

Следует вспомнить, что:

в мероприятии приняли участие украинцы, временно находящиеся в Грузии из-за войны войны;

там была выставка-продажа изделий ручной работы украинских детей;

выступала популярная грузинская музыкальная группа Mgzavrebi.



В Грузии люди бегали в поддержку украинцев / Скриншот Teona Tskhomelidze



В Грузии состоялось мероприятие для поддержки украинцев / фото Teona Tskhomelidze

Известно, что респондентом выступил президент Международного фонда спорта, туризма и молодежи Тариел Хечикашвили.

"Сегодня собралось очень много людей, чтобы поддержать Украину, и это очень важно. Мы показали всему миру, что солидарны с нашими украинскими друзьями. Мы надеемся, что вскоре в Украине воцарится мир. Это день мира, добра и единства", – пояснил Хечикашвили. .

Кратко о поддержке Украины

Страны Балтии после нападения России на Украину первыми отказались от российского газа. То есть с 1 апреля эти государства больше не покупают российский газ.

3 июня генерал США рассказал, что военные хакеры из США провели серию операций в поддержку Украины . В частности, говорится о том, что киберкомандование США провело серию наступательных операций для поддержки Украины. В США не считают, что это противоречит обещаниям президента Джозефа Байдена не вступать в прямое военное взаимодействие с Россией.

Кроме того, США, Канада, Британия, Польша, Словакия, Чехия, Германия, Испания, Франция и даже Австралия передали в Украину много оружия , в том числе военной самоходной техники. Стоит вспомнить, что США приняли закон о ленд-лизе, упростившем передачу оружия в Украину.

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