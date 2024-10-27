Как сообщают грузинские СМИ, несчастный случай произошел с самолетом авиакомпании Wizz Air. Он вылетел с людьми на борту из Кутаиси и направлялся в Прагу.

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Что известно

Инцидент произошел 27 октября. Вскоре после того, как самолет набрал высоты, в него дважды попала молния. Пассажиры рассказывают, что услышали громкий шум за бортом.

Тогда бортпроводники объявили о повреждении системы молниезащиты и возвращении в Кутаиси.

Ни аэропорт, ни Wizz Air до сих пор информацию не комментировали.

Самолет вернулся в аэропорт, откуда вылетал.

К слову, в Ставропольском крае России самолет Ан-2 совершил принудительную посадку, на борту было по меньшей мере девять человек. В результате жесткой посадки пострадали четыре человека, из которых трое госпитализированы. Инцидент произошел во время учебного полета парашютистов. Самолет с пассажирами упал возле автодороги возле станицы Суворовская из-за потери тяги во время учебного полета.