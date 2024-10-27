Як повідомляють грузинські ЗМІ, нещасний випадок трапився із літаком авіакомпанії Wizz Air. Він вилетів із людьми на борту з Кутаїсі і прямував до Праги.

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Що відомо

Інцидент стався 27 жовтня. Невдовзі після того, як літак набрав висоти, у нього двічі влучила блискавка. Пасажири розповідають, що почули гучний гомін за бортом.

Тоді бортпровідники оголосили про пошкодження системи блискавкозахисту та повернення в Кутаїсі.

Ні аеропорт, ні Wizz Air досі інформацію не коментували.

Літак повернувся в аеропорт, звідки вилітав.

До слова, у Ставропольському краї Росії літак Ан-2 здійснив примусову посадку, на борту було щонайменше дев'ятеро людей. Внаслідок жорсткої посадки постраждали четверо людей, з яких трьох госпіталізовано. Інцидент стався під час навчального польоту парашутистів. Літак із пасажирами впав біля автодороги біля станиці Суворовська через втрату тяги під час навчального польоту.