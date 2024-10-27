Внаслідок цього інциденту також є постраждалі. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про падіння літака Ан-2 у Росії

У міністерстві з надзвичайних справ Росії близько 15:00 зазначили, що літак Ан-2 у Ставропольському краї здійснив примусову посадку. На борту цього повітряного судна було щонайменше дев'ятеро людей.

Згодом у російському МНС зазначили, що внаслідок жорсткої посадки Ан-2 в Ставропіллі постраждали четверо людей. З них трьох госпіталізовано.

Літак Ан-2 впав у Ставропольському краї Росії / Фото російських ЗМІ

За даними російських пропагандистів, літак із пасажирами впав біля автодороги біля станиці Суворовська.

Російські пабліки також писали, що інцидент стався під час навчального польоту парашутистів, які хотіли здійснити стрибки. Під час навчального польоту літак втратив тягу, що і спричинило жорстку посадку.

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Своєю чергою пропагандисти зазначали, що на борту літака Ан-2 перебували 10 осіб: 2 пілоти та 8 парашутистів.

До слова, 26 жовтня у Кіровській області Росії впав вертоліт Мі-2, на борту якого були 4 людини. Внаслідок авіатрощі 3 людини загинули, четверту шукали рятувальники.