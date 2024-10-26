Наразі ж, за попередньою інформацією, кількість загиблих зросла. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Defense Express розповіли про незвичну "бетонну бомбу", яку використовують ПС

Мі-2 впав у Росії

Згідно з оприлюдненою інформацією, авіакатастрофа сталася в районі села Білеєнки в Дарівському районі. На борту було 4 особи, серед яких пілот і три медики. Спершу повідомили про одну жертву, наразі кількість зросла до щонайменше 3.

Двоє інших членів екіпажу також загинули. Усього загиблих внаслідок катастрофи троє. Четвертого шукають,

– пишуть росЗМІ.

Наразі детальнішої інформації стосовно наслідків падіння борта та причин цього не вказано. Вочевидь детальніше про це повідомлять згодом.

До слова, сьогодні також у мережі з'явилася інформація про те, що у Керченській протоці сталася авіакатастрофа за участю російського літака. Однак точного типу борта не вказали.

За попередньою інформацією, "нещастя" трапилося з або Ка-27, або Ка-52.