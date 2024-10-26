Сейчас же, по предварительной информации, количество погибших возросло. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Ми-2 упал в России

Согласно обнародованной информации, авиакатастрофа произошла в районе села Билеенко в Даривском районе. На борту находились 4 человека, среди которых пилот и три медика. Сначала сообщили об одной жертве, в настоящее время количество возросло до минимум 3.

Два других члена экипажа также погибли. Всего погибших в результате крушения трое. Четвертого ищут,

– пишут росСМИ.

Более подробная информация о последствиях падения борта и причинах этого не указана. Очевидно, подробнее об этом сообщат впоследствии.

К слову, сегодня также в сети появилась информация о том, что в Керченском проливе произошла авиакатастрофа с участием российского самолета. Однако точного типа борта не указали.

По предварительной информации, "несчастье" случилось с Ка-27 или Ка-52.