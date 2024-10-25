Експерти Defense Express пояснили, про яку бомбу може йтися. Цікаво, що вона ніби зроблена з бетону.

Дивіться також Штурмують малими групами та б'ють КАБами: яка ситуація в Селидовому та чому воно важливе

Що за бетонна бомба ПС потрапила у кадр

Якщо при погляді на фото здається, що комплект AASM Hammer​ натягнули на бомбу, яку замазали бетоном, то у цьому є певна правда. Хоча перелік авіаційних боєприпасів, які використовують українські Повітряні сили, в цілому відомий, але часом у кадр потрапляють доволі цікаві зразки. Зокрема "морські бомби", які були помічені під крилом українського МіГ-29,

– сказано в матеріалі.

"Бетонна бомба" / Фото з телеграм-каналу "Соняшник"

Там зауважили, що йдеться про комплект AASM Hammer на осколково-фугасній Mk 82 вагою 230 кілограмів. А колір та поверхня, схожі на бетон, – це спеціальне термічне покриття.

До такого покриття вдаються на американських авіаносцях, щоб відстрочити час детонації бомби під час пожежі. Цю практику запровадили після пожежі на авіаносці у В'єтнамі 1967 року, яка забрала купу життів і завдала величезних збитків. Тоді з-під крила літака самовільно вистрілила некерована ракета, яка влучила у бак іншого літака; під час детонації вибухнуло 10 бомб.

У Defense Express наголосили, що французькі авіатори не наносять термопокриття на свої бомби. Принаймні на єдиному їх авіаносці Charles de Gaulle боєприпаси без такого покриття, і тільки частина бомб під крилом палубних Rafale може бути додатково захищена від вогню.

Скоріш за все, це говорить про те, що Україна отримує від Франції комплекти AASM Hammer окремо від бомб. А вони вже встановлюються на наявні бомби в Україні, що перетворює їх не лише на високоточні, а й далекобійні,

– підсумували в статті.