Заложники в банке в Грузии: нападавшего задержали спецназовцы

В Грузии грабитель захватил в заложники 10 человек в банке и потребовал 2 миллиона долларов. После нескольких часов его удалось задержать спецназовцам.

Все заложники невредимые и уже находятся на свободе. Это подтвердила руководитель департамента стратегических коммуникаций МВД Грузии Кэти Ковзиашвили.

Важно Требует вертолет, флаг россии и 2 миллиона: в Кутаиси мужчина захватил заложников в банке

Руководство "Банка Грузии", где и произошел ужасный инцидент, поблагодарило грузинских правоохранителей, а также всех, кто участвовал в операции по обезвреживанию злоумышленника.

Преступник арестован, а все невинные люди, взятые в заложники, на свободе. Спасибо всем людям, участвовавшим в спецоперации,

– отметили в банке.

В общей сложности спецоперация по спасению продолжалась почти 9 часов.

Что известно о захвате заложников в грузинском банке

В "Банке Грузии" на проспекте Руставели в Кутаиси примерно в 11:00 вооруженный мужчина в маске и камуфляжной форме захватил заложников. Он также принес с собой устройство, похожее на взрывчатку, и угрожал его взорвать в случае невыполнения требований.

Как свидетельствует видео, опубликованное в соцсетях одним из заложников, преступник требовал два миллиона долларов. На выполнение своего требования он отвел 3 часа. Впоследствии СМИ сообщили, что список "желаний" террориста расширился. Помимо двух миллионов долларов, злоумышленнику нужны вертолет, российский флаг и удочка.

По данным МВД, в заложниках у грабителя находились 12 человек. Двух человек удалось вывести. Это – пожилые женщины.

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