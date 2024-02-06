В Грузии обнаружили взрывчатку "для терактов": посольство Украины отреагировало

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что задержала груз с 6 взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы в Воронеж. В посольстве Украины в Грузии уже отреагировали на инцидент.

Официальное заявление дипведомства опубликовано в пресс-службе. В нем говорится, что призвали не политизировать дело, а также выразили готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранителями, передает 24 Канал.

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Что заявили в посольстве

В посольстве заявили, что проверяют информацию, которую обнародовала на брифинге Служба государственной безопасности Грузии. В дипведомстве отметили, что выясняют все обстоятельства этого инцидента, а также то, действительно ли к этому могли быть причастны граждане Украины.

Вместе с тем, посольство заявило о готовности к сотрудничеству и призвало воздерживаться от политизации этого инцидента.

Посольство рассчитывает, что Грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных ее организаторов,

– говорится в официальном заявлении.

Служба госбезопасности заявила об обнаружении взрывчатки

Служба государственной безопасности Грузии 5 февраля заявила, что задержала груз с 6 взрывными устройствами. Его якобы везли из Одессы в российский Воронеж "для осуществления терактов". В ведомстве также опубликовали видео, как якобы взрывчатку складывают в автомобиль.

Грузинская спецслужба утверждала, мол, минивэн перевез взрывчатку из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. В Грузии автомобиль оказался 19 января. Там якобы взрывчатку разделили: 3 взрывных устройства якобы попытались вывезти в Воронеж, а 3 – оставили в Грузии. Спецслужба заявила, что к этому инциденту якобы причастны 7 граждан Грузии, 3 граждан Украины и 2 гражданина Армении.

Организатором этого инцидента в грузинской спецслужбе называют гражданина Украины – Андрея Шарашидзе, который родом из Батуми. К слову, в управлении Службы безопасности Украины в Одесской области в комментарии hromadske заявили, что не имеют информации об этом инциденте, ведь узнали обо всем из публикаций в СМИ.