Начальник караула одной из частей ГСЧС в Днепропетровской области Роман Здор поделился с 24 Каналом фотографиями с места российского обстрела.

Смотрите также В память о погибших коллегах: спасатель из Полтавы пробежал полумарафон в рабочем снаряжении

ГСЧС показали фото с места ликвидации обстрела

На кадрах видно, как луч света, который пробивается сквозь разбитую крышу, падает на спасателя.

Фото сделано с помощью телефона на месте ликвидации вооруженной агрессии, а сама задумка была проста, ничего сверхчеловеческого, луч пробился через потолок и появилась такая идея,

– рассказал автор в комментарии 24 Каналу.

Однако стоит отметить, что это фото похоже на фотографию Дмитрия Казацкого. Около 2 лет назад мир облетела фотография, на которой защитник "Азовстали" стоит, расправив руки, под ярким лучом света. Это фото стало символом несокрушимости "Азова" и получило ряд наград.

Работники ГСЧС также ежедневно сталкиваются с испытаниями, спасая людей из-под завалов и ища их тела среди обломков разрушенных россиянами зданий. Поэтому фото Романа Здора имеют все шансы, чтобы войти в историю и стать символом надежды спасателей, которые рискуют своими жизнями для того, чтобы сохранить чужие.