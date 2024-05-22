Начальник караулу однієї з частин ДСНС у Дніпропетровській області Роман Здор поділився з 24 Каналом фотографіями з місця російського обстрілу.

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ДСНС показали фото з місця ліквідації обстрілу

На кадрах видно, як промінь світла, який пробивається крізь розбитий дах, падає на рятувальника.

Фото зроблено за допомогою телефона на місці ліквідації збройної агресії, а сама задумка була проста, нічого надлюдського, промінь пробився через стелю і з'явилась така ідея.

– розповів автор у коментарі 24 Канал.

Ліквідація російського обстрілу: Фото Роман Здор

Однак варто зазначити, що це фото схоже на світлину Дмитра Козацького. Близько 2 років тому світ облетіла фотографія, на якій захисник "Азовсталі" стоїть, розправивши руки, під яскравим променем світла. Це фото стало символом незламності "Азову" та здобуло низку нагород.

Працівники ДСНС також щодня стикаються з випробуваннями, рятуючи людей з-під завалів та шукаючи їхні тіла серед уламків зруйнованих росіянами будівель. Тож фото Романа Здора мають усі шанси, щоб увійти в історію та стати символом надії рятувальників, які ризикують своїми життями для того, аби зберегти чужі.