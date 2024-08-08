На днях Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной после появления информации о том, что Украина якобы помогла повстанцам-туарегам с "вагнеровцами".

Смотрите также Разгром ЧВК "Вагнера" в Мали: туареги требуют выгнать наемников из страны, – источники

Причастность ГУР к разгрому "Вагнера"

В конце июля Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что туареги "получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников". Он указал, что детали говорить не будет, но пообещал продолжение.

В то же время издание FT пишет, что Юсов на этой неделе сказал журналистам, что не делал заявления о причастности ГУР к атаке.

Издание отмечает, что заявления из Нигера и Мали прозвучали на фоне того, как Украина пытается получить поддержку в африканских странах. Многие государства Африканского континента оставались "нейтральными" относительно войны, а часть поддержала Россию – среди них Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

К слову, в МИД Украины назвали решение правительства Мали о разрыве дипломатических отношений недальновидным и поспешным. В министерстве решительно отвергли обвинения правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма", о котором говорилось в заявлении властей страны.