Днями Малі та Нігер розірвали дипломатичні відносини з Україною після появи інформації про те, що Україна нібито допомогла повстанцям-туарегам з "вагнерівцями".

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Причетність ГУР до розгрому "Вагнера"

Наприкінці липня Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що туареги "отримали необхідну інформацію і не тільки інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців". Він вказав, що деталі говорити не буде, але пообіцяв продовження.

Водночас видання FT пише, що Юсов цього тижня сказав журналістам, що не робив заяви про причетність ГУР до атаки.

Видання зазначає, що заяви з Нігеру і Малі пролунали на тлі того, як Україна намагається отримати підтримку в африканських країнах. Багато держав Африканського континенту залишалися "нейтральними" щодо війни, а частина підтримала Росію – серед них Малі, Нігер і Буркіна-Фасо.

До слова, в МЗС України назвали рішення уряду Малі про розірвання дипломатичних відносин недалекоглядним та поспішним. У міністерстві рішуче відкинули звинувачення уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму", про яке йшлося у заяві влади країни.