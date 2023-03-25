В ГУР объяснили, почему Россия больше не наносит массированных ракетных ударов

Россияне сменили тактику ракетных ударов. Они не могут совершать массированные атаки, поэтому пытаются обстреливать комбинированными средствами.

Для прорыва нашей ПВО оккупантам эффективнее наносить массированные удары. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

К теме Массированные ракетные удары России ушли в прошлое, – ОК "Юг"

Захватчики начали комбинировать разные типы ракет. В частности, высокоточные, старые Х-22, гиперзвуковые "Кинжалы", зенитные ракеты С-300. Также россияне стали активнее использовать дроны, воздушные шары для отвлечения и разведки нашей ПВО.

Россия не может совершать массированные атаки

Разведка отмечает, что Россия теперь не может выпускать за одну атаку 90-110 высокоточных крылатых ракет, как было раньше.

Сейчас оккупанты накапливают средства и пытаются нанести массированный удар, сочетая различные средства поражения. В это время они пытаются прорвать нашу ПВО.

Однако украинское ПВО не стоит на месте. Мы накапливаем силы и средства, прежде всего, для сухопутной группировки.

Россияне тратили миллионы долларов

В ОК "Юг" также отмечали, что массированные ракетные удары ушли в прошлое. Потому что нечем "массу" наращивать.

Массированные ракетные удары россиян привели к тому, что издержки превысили результаты. Оккупанты запускали ракеты на миллионы долларов, а получали максимум несколько дней без света.