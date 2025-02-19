В ГУР отреагировали на фейк России о якобы "подготовке Украиной терактов в странах ЕС"

Российская Служба внешней разведки распространила дезинформацию о якобы "подготовке Украиной терактов в странах ЕС". В ГУР эти заявления назвали откровенным фейком.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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Как в ГУР прокомментировали фейк от российской разведки

Накануне российская Служба внешней разведки распространила очередной фейк о якобы "подготовке Украиной терактов в странах ЕС", чтобы "сорвать переговоры о мире".

Как отметил Юсов в комментарии, такие вбросы являются частью российской пропагандистской кампании.

С другой стороны это прямая угроза для дестабилизации ситуации в других странах. Путинские спецслужбы хорошо умеют устраивать разнообразные провокации и теракты в том числе и против собственных граждан. Безусловно, весь мир понимает абсурдность этих заявлений, но пропагандистские задачи требуют определенных действий даже если они абсолютно не выдерживают никакой критики,

– пояснил представитель ГУР.