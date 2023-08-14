Тревожиться должны в России, – ГУР об угрозе ракетных обстрелов в День Независимости

Россия может прибегнуть к ракетному террору в День Независимости Украины из-за своего помешательства на сакральных датах. В то же время, в украинской разведке заявляют, что перед Днем Независимости должны тревожиться в России.

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что россияне могут прибегнуть к ракетному терроризму как перед Днем Независимости, так и после. По его словам, обстрелы могут продолжаться в несколько волн.

Смотрите также Российские дроны долетают до Киева: почему их не сбивают, как только они пересекли границу

Россия может атаковать в несколько волн

"На День Независимости Украины агрессивная Россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться днем раньше или днем позже. Или продолжаться несколько дней и в несколько волн", – сказал он.

В то же время, Скибицкий отметил, что ракетный террор россиян вряд ли может удивить кого-то из украинцев.

В этой ситуации рекомендации остаются такими же, как и во время полномасштабной войны: слышишь тревогу – иди в укрытие,

– добавил он.

Вместе с тем, Скибицкий отметил, что День Независимости Украины – "это наш самый главный государственный праздник". По его словам, независимость Украины – это мотивация для Сил безопасности и обороны Украины продолжать свою упорную и креативную работу.

Поэтому он сказал, что по случаю Дня Независимости Украины тревожиться должны в российских городах, а не в украинских.

"Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как, собственно, в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует", – резюмировал Скибицкий.

Что об угрозе говорят в Воздушных силах