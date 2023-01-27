Утопит Герасимов: в разведке сравнили Путина с барыней, а Муму – с российской армией

Валерий Герасимов заменил Сергея Суровикина в должности командующего оккупационными войсками. В разведке убеждены, что начальник российского Генштаба сделает с захватчиками то, что герой рассказа Тургенева "Муму" – Герасим.

Так оценил кадровые изменения оккупантов представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. То есть Герасимов буквально утопит российскую армию.

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Герасимов будет как Герасим из "Муму"

Андрей Юсов отметил, что Россия выбрала технику сожжения своей живой силы и вооружения, а для ее дальнейшего воплощения нужен свой и, желательно, полностью зависимый человек. Так представитель ГУР МО объяснил назначение Герасимова на должность командующего оккупационными войсками.

Даже фамилия красноречивая – Герасимов. Мы помним Муму и Герасима. Ну да эта барыня – это Путин, а Муму – российская армия. И вот этот Герасим утопит сейчас российскую армию в Украине,

– отметил Юсов.

Представитель ГУР МО отметил, что потери среди "частично мобилизованных" оккупантов сейчас только растут. То есть Герасимов уже выполняет "свою миссию",

Наибольший "успех" оккупантов

Андрей Юсов также отметил, что во время командования оккупационными войсками генерал Сергей Суровикин, которого заменили Валерием Герасимовым, провел самую удачную для россиян операцию – "эвакуацию" из Херсона. Представитель ГУР МО подчеркнул, что бегство оккупантов с правобережья Херсонщины было более организовано, чем бегство из Харьковщины или Севера, в частности Киевщины.

Юсов убежден, что если бы оккупанты провели побольше таких "операций", то это было бы лучше дня их самих.