Могут этим воспользоваться: в ГУР предупредили, что Россия готовит новую атаку

Россия готовится нанести очередной массированный удар по Украине, хотя и объявила о так называемом "рождественском перемирии". В Кремле могут воспользоваться тем, что в Украину идет похолодание.

Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий, отметивший, что в Украине ожидают новых ударов от России. Он подчеркнул, что заявления Кремля о "перемирии" ничего не значат, ведь это просто пропаганда.

К теме Россия сейчас будет пытаться применить новые подходы при обстреле, – ГУР

В ГУР рассказали, когда может быть новая атака России

Скибицкий сообщил, что у ГУР есть информация, что Россия готовит новые бомбардировки. "Мы не исключаем, что в конце праздника будет новая атака", – говорит он.

Представитель ГУР подчеркнул, что у россиян возникла проблема с ракетами, которые из-за массированных атак в дефиците. В частности, у России есть только 90 "Искандеров".

Так, перед Новым годом при налетах россияне применяли всего 20 ракет. В октябре они выпускали по 70 – 80. Сейчас они также используют комбинацию ракет, запускаемых с воздуха и моря, а также беспилотники. Мы также знаем, что у них осталось всего 90 "Искандеров". У них проблемы с производством этого оружия. И они также уменьшили частоту бомбардировок,

– заявил Скибицкий.

Вместе с тем он считает, что россияне все равно будут пытаться ударить по украинской энергетической инфраструктуре.

"Ожидается понижение температуры сегодня и завтра. И они пытаются оставить без света население всей Украины, особенно в эти моменты, когда холодает", – резюмировал представитель ГУР.

Что известно о предварительной массированной атаке