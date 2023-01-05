Такое мнение 24 Каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. На самом деле Россия не прекращает обстрелы, и в Бериславе снарядом убила всю семью.

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В Украине продолжаются "военные праздники"

Подоляк рассказал, что мы находимся в состоянии войны, и наши праздники – это "военные" праздники. Украина демонстрирует, что, несмотря ни на что, мы это выдерживаем. Очень важно психологически доказывать миру, который давно бы сдался, что Украина все выдержит.

Все происходящее в новогодние праздники только увеличило эмоциональную поддержку Украины. В последние дни наши партнеры делают заявления, которые демонстрируют, что они еще больше на стороне Украины. Они еще больше понимают, что нужно закрывать небо, еще больше говорят о поставках оружия,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Россияне будут атаковать критическую инфраструктуру

Он продолжил, что, несмотря на слова Гундяева, россияне будут цинично атаковать нашу энергосистему определенным количеством "Шахидов". Или просто обстреливать города, в частности Херсон и Харьков, потому что там можно применить комплексы С-300 или ствольную артиллерию.

"Ведь крылатых ракет в России недостаточно, об этом сейчас говорит наша разведка. А их производство - маленькое. С Ираном пока контракта на баллистику нет, в том числе и потому, что мир продолжает давить на Тегеран", - заметил Подоляк.

Перемирие невозможно

По его словам, перемирие между Украиной и Россией невозможно. На это есть 4 пункта, 4 причины:

Россия нас просто ненавидит. Или мы просто победим, и тогда мы существуем как обязательный элемент современной цивилизации, а Россия будет постепенно занимать то место, которое должно занимать – как достаточно примитивное государство.

Мы физически не договоримся. Должен кто-то капитулировать. Мы понимаем, что для нас с вами и для цивилизованной части мира капитулировать должна только Россия, поэтому это существенно улучшит контуры безопасности глобального мира как такового.

Не будет больше доминирования "русского мира" включая религиозные элементы. Это будет где-то там, в Тмуторокане они будут друг у друга что-то воровать, обманывать друг друга. Но для глобальной экспансии после этой войны у России не будет ресурса. И это очень важно.

Это главное. Мы заняли это место в истории и в настоящем, которое должно занять государство такого типа, как Украина, которая готова заплатить действительно огромную цену за право быть свободными и за право иметь свое понимание истории, любых политических и идеологических процессов и так далее .

И мы вернули миру ощущение, что за свое нужно бороться. Не надо падать на колени, даже если тебе страшно. Европа некоторое время боялась России, и сегодня мы ощущаем отражение российского страха, который был накануне войны. Мы это все ломаем, и нам будут очень благодарны наши партнеры,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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Иранских ракет у России еще нет

Как он отметил, все ракеты, которые использовались последними волнами в Украине, это "Х" - Х-101, Х-555. Отдельно Х-55, которые являются носителями ядерных боеголовок, но там ядерные боеголовки, безусловно, не используют. Это были калибры.

"И это, что касается С-300, которые используются для нанесения ударов по приграничным городам или городам, которые расположены очень близко к линии фронта", - подчеркнул Подоляк.

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