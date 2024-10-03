"Сны Пушкина" сгорели: в Хабаровске из-за пожара обвалилось здание театра, очевидцы слышали взрыв

Ночью 3 октября российские телеграм-каналы написали о пожаре в краевом музыкальном театре. На месте есть задержанные, однако не известно, идет ли речь о поджоге. 24 Канал собрал детали.

Интересно, что накануне горел театр Музкомедии в Екатеринбурге из-за короткого замыкания на четвертом этаже. Люди были вынуждены вылезать на крышу, чтобы не задохнуться.

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В Хабаровске горел театр

Здание полностью охватил огонь, а столб дыма видели из разных районов города. Пожар был большим: сначала сообщали, что площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров, впоследствии она распространилась до 4 тысяч.

Пожар в ведущем театре Хабаровска: смотрите видео

Очевидцы утверждали, что периодически слышали громкие взрывы. Предположительно, это были четыре газовых баллона, которые находились внутри. В здании обрушились крыша и стены, было перекрыто движение транспорта на соседних улицах.

Заметно название спектакля "Сны Пушкина" на фасаде / Скриншот 24 Канала

О пострадавших не сообщается. На момент возгорания в театре были 4 человека, которые успели покинуть здание. Скорее всего, речь о технических специалистах, ведь актерский состав на гастролях в Минске.

В последнее время здание театра ремонтировали, поэтому, по одной из версий, могли вспыхнуть стройматериалы рядом со зданием, а потом огонь перекинулся на театр. Другая версия – на крыше неосторожно работали с битумом и утеплителями. Еще одна версия свидетельствует о том, что во время ремонта вспыхнули баллоны.

"На месте пожара в музыкальном театре в Хабаровске задержаны несколько человек. При этом пока не известно, связаны ли задержания с пожаром, или с рейдами по мигрантам, которые сегодня проходят в городе", – написали россияне утром 3 октября.