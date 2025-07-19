Совпадение или закономерность: в "Ахиллесе" объяснили, почему в Харьков долетают российские FPV-дроны

В Харьков второй раз за неделю прилетел вражеский FPV-дрон. Дрон пересек кольцевую дорогу и фактически достиг границ города. Это не FPV-дроны на оптоволокне, а классические – с электронным управлением.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала заявил, что факты прилета FPV-дронов в Харьков – это скорее совпадение, чем закономерность. Например, дроны типа "Молния" могут долетать на расстояние до 50 километров.

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Враг расположен слишком близко к городу

Расстояние до границы с Россией в Харьковской области очень мало. Поэтому так или иначе противник пытается массированно воздействовать на город.

Часть этих средств сбивают средства противовоздушной обороны – наши, которые работают на передней линии. Но, конечно, при массовом применении один из них может пролететь через "щель",

– сказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что дроны на оптоволокне, которые использует противник, имеют катушки на 30 километров. То есть враг может находиться в 30 километрах от цели и наносить огневое поражение по тому или иному району. У России есть возможность разместиться на временно оккупированной территории Харьковской области, чтобы иногда достать до Харькова. Но массированными эти атаки не могут быть.

Что происходит на линии боевого соприкосновения?

Он рассказал, что Липецкая громада – это тот отрезок фронта, где расстояние от вражеских позиций до административных границ Харькова, в частности до кольцевой дороги, является наименьшим. Сейчас противник активно ведет наступательные действия на всех направлениях в Харьковской области, но в Липецкой громаде его попытки заблокированы, и никакого успеха он не имеет.

В районе Волчанска противник активизировался – последние полтора месяца продолжаются интенсивные боевые действия. Враг действует как в самом городе, так и пытается закрепиться в окрестных лесах. Территория вокруг Волчанска покрыта очень густыми лесами, через которые противник пытается продвигаться.

На данный момент существенного продвижения ему достичь не удалось. Линия боевого столкновения несколько изменилась: враг сумел захватить небольшую часть леса – и то за почти месяц боев. Но о каком-то значительном или стратегическом продвижении говорить нельзя. То есть сейчас противник также заблокирован на этом направлении.

Что происходит в Купянском районе: смотрите по карте

Отрезок между Волчанском и Двуречной, в частности населенный пункт Меловое, расположенный непосредственно на линии государственной границы, стал местом сосредоточения вражеской группировки. Здесь противник совершил ударно-штурмовые действия.

"Они долго искали ту самую щель в обороне Сил обороны, куда можно было вскочить, и попытались это сделать в районе населенного пункта Меловое. Учитывая то количество сил и средств, которую применил противник, он получил объективно ничтожный результат на поле боя. Сейчас заблокирован Силами обороны", – сказал Юрий Федоренко.

На Двуречанском направлении противник активно пытается оттеснить Силы обороны на правый берег реки Оскол. Это необходимо ему для наведения переправ и обеспечения группировки, что уже находится на правом берегу, необходимым количеством живой силы, техники, провизии, артиллерии, боеприпасов и тому подобное. Враг не может этого реализовать и активно жалуется – в частности это подтверждается разведывательными данными.

"Мы можем не только видеть возможности противника, но и слышать: им не хватает воды, иногда вынуждены пить из луж во время длительных засух. Это становится для них серьезной проблемой – тогда они вынуждены идти в населенные пункты, которые находятся под контролем Сил обороны, чтобы получить питьевую воду. Как следствие, подавляющее большинство этих оккупантов попадает в плен, а те, кто сопротивляется – соответственно, ликвидируются," – рассказал Федоренко.

Враг пытается спрятаться в лесах

Он добавил, что ситуация в Купянске остается крайне сложной. Противник интенсивно обстреливает город авиаударами. По удержанию самого города, следует понимать: враг пытается обойти позиции Сил обороны с севера, а иногда и прорываться на северо-запад. Сейчас там продолжаются сложные бои.

В большинстве случаев это не прямые столкновения, а условные боевые контакты, когда стороны ориентировочно знают позиции друг друга. Противник проводит штурмовые действия, пытаясь продвигаться, и частично перемещается по открытой местности.

Ситуация осложняется еще и характером местности: вокруг – узкие лесополосы и небольшие леса, через которые враг пытается просачиваться малыми группами.

Если им удается зайти за боевые порядки Сил обороны, подразделения ВСУ проводят зачистку, отбрасывая противника назад. Но каждый раз, с другой стороны, по одному – два бойца пытаются пробежать к плацдармам в темное время суток. Военным сложно обнаружить врага в темное время суток в лесу. Впрочем, несмотря на все усилия врага, существенных достижений он на поле боя не имеет.

За последнюю неделю было два штурма – это единственный отрезок, где противник осуществлял штурмовые действия с привлечением бронетехники. Техника была уничтожена на подступах к передней линии боевых действий – враг даже не добрался до ЛБЗ, он был расстрелян средствами БпЛА,

– сказал Федоренко.

Он добавил, что противник пытается расширить плацдарм в направлении Загризова – это ниже по течению, и Кившаровки – это выше по течению. Кившаровские леса, в случае, если противник там закрепится, дадут возможность существенно расширить этот клин.

Чем шире клин, тем больше возможностей как для наведения потенциальных понтонных переправ, так и для подтягивания огневых средств противника для того, чтобы попытаться взять правобережную Купянщину под контроль.

Врагу не удается это осуществить. За последние три месяца, несмотря на то, что враг проводит активную наступательную кампанию, достижений на этом отрезке им не удалось достичь совсем.