В Харькове – мощный ливень: много улиц затопило

Харьков 4 августа накрыл сильный ливень. Дождь затопил улицы во многих районах города, что повлекло за собой трагические последствия – произошло ДТП.

Система водоотвода не справляется с непогодой. В сети публикуют фото и видео, где воды чуть ли не до колен, сообщает 24 канал.

Половину Украины накроют мощные грозы и дожди: прогноз погоды на 5 августа.

Машины просто плывут. На проспекте Гагарина невозможно проехать. Водителей просят не торопиться и быть особенно осторожными.

Ливень в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал:

Смертельное ДТП

В районе "Будмена" произошло смертельное ДТП, сообщают в телеграмм-каналах. Из-за мокрой дорогой машину занесло в рекламный баннер. Пишут, что водитель скончался на месте.

Авто начало дымить. Однако проезжавшие мимо водители выламали двери. Когда приехала скорая, медики констатировали, что водитель мертв.

На Киев движется гроза: какие еще регионы заденет

Синоптики предупреждают, что к концу суток 4 августа гроза накроет Киевщину. Объявили даже уровень опасности. Кроме того, штормовое предупреждение было объявлено в других регионах:

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Херсонская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская область.

Раньше – Львов тоже накрыла непогода, кадры с затопленных улиц: видео