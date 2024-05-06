В Харькове до тревоги прогремел взрыв

В Харькове сегодня, 6 мая прогремел взрыв. Тревогу объявили уже после того, как был нанесен удар.

О взрывах сообщили корреспондеты Суспильного в 16:43. Сразу Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики.

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"Перед воздушной тревогой в Харькове был слышен взрыв", – сообщило Суспильное.

Через несколько минут прогремел повторный взрыв.

Впоследствии взрывы подтвердил мэр Харькова Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", – отметил Синегубов. Других деталей он не уточнил.

Впоследствии Синегубов уточнил, что под ударом врага были села Черкасские Тишки и Липцы. К счастью, пока информации о жертвах и пострадавших не было.

"Оккупанты около 17:00 нанесли удары по селам Черкасские Тишки и Липцы Харьковского района. В эту минуту без пострадавших", – написал Синегубов.

Ракетные обстрелы Харькова