В сети писали, что в Харькове горит "Турбоатом": в ГСЧС прокомментировали

В сети распространяли видео возгорания на харьковском заводе "Турбоатом". Но о взрывах в Харькове не сообщали. 24 Канал собрал, что известно об инциденте.

В Киеве также был пожар – ночью на Оболони загорелась многоэтажка.

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Что известно о пожаре в Харькове

В сети писали, что произошло самовозгорание на градирне, которая не работает более 20 лет. Утверждали, что оборудования там нет, поэтому нет и пострадавших.

Но фото и видео, которые распространялись по местным пабликам, поражают.

Возможный пожар на "Турбоатоме": смотрите видео

Кадры возможного пожара на "Турбоатоме" вблизи: смотрите видео

Впрочем, на других записях действительно видно, что горела деревянная постройка.

Возможно, на "Турбоатоме" горит градирня: смотрите видео

Что говорят в ГСЧС Харьковщины

Градирня – это сооружение в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом. А "Турбоатом" – украинское турбиностроительное предприятие, одно из крупнейших в мире. Специализируется на производстве паровых турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций.

В комментарии 24 Каналу спикер Главного управления ГСЧС Украины на Харьковщине Евгений Василенко не подтвердил пожар именно на "Турбоатоме" – горел другой инфраструктурный объект.

Также журналисты привели детали: был пожар на территории одного из промышленных предприятий в Харькове. Там загорелась деревянная постройка, которую уже длительное время не эксплуатируют, также загорелась трава вокруг. На место пожара выехало 6 единиц техники и 34 спасателя.

Возгорание локализовали в 16:55. Таким образом, представитель ГСЧС опроверг информацию о пожаре на территории ООО "Украинские энергетические машины" (бывший "Турбоатом").

Технический директор КП "ХТС" Евгений Кауркин рассказал Суспильному, что на подготовку теплосетей Харькова к отопительному сезону пожар не повлияет.

"Из-за аномальной жары в июле доска пересохла, что, вероятно, вызвало возгорание. Последние 20 лет эта грядильная установка не использовалась и была выведена из эксплуатации., ее планировали демонтировать. По состоянию на 16:57 пожар потушили. Оборудование станции не пострадало, персонал не травмировался", – сказал он.