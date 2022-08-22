В течении последних 12 часов воздушная тревога в Харькове, где вводят затяжной комендантский час, звучала несколько раз. Около 21:10 Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли Киевский район города.

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Впоследствии стало известно, что пострадал один человек. Детали о его состоянии пока не раскрывают.

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Около 00:26 сообщили о взрывах в Никополе.

Информацию о взрывах в Харькове около 02:50 не подтвердили и не опровергли.

Кроме того, в сети сообщили, что около 03:02 взрывы слышали жители Николаева. За 3 минуты до этого в области объявили воздушную тревогу.