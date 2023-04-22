Трагедия произошла в Салтовском районе города. Сообщения о происшествии правоохранители получили от медиков около 12:45.

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Полиция возбудила уголовное дело

По данным следствия, 4-летний мальчик играл в своей комнате, а его родители в то время находились в другой. Ребенок железный на подоконник и открыл окно. После чего мальчик выпал с шестого этажа на бетонную площадку у подъезда. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай". Стражи порядка устанавливают все обстоятельства этой трагедии.

В Винницкой области женщину подозревают в убийстве младенца

В Винницкой области правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве младенца, ведь результаты экспертизы свидетельствуют, что малыш умер насильственной смертью.

В полицию обратилась 35-летняя жительница Винницы, которая рассказала, что отдала своего ребенка на несколько дней своей знакомой, чтобы та присмотрела за ним. На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина не удержала малыша и уронила на асфальт. Ребенок получил тяжелые травмы, ставшие причиной смерти. Еще через день женщина вернула родителям тело мертвого ребенка.

Полиция задержала женщину. Ее действия квалифицируют как убийство по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.