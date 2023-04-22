Трагедія трапилася у Салтівському районі міста. Повідомлення про подію правоохоронці отримали від медиків близько 12:45.

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Поліція порушила кримінальну справу

За даними слідства, 4-річний хлопчик грався у своїй кімнаті, а його батьки в той час перебували в іншій. Дитина залізна на підвіконня та відчинила вікно. Після чого хлопчик випав з шостого поверху на бетонний майданчик біля під'їзду. Отримані травми виявилися несумісні з життям.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство з поміткою "нещасний випадок". Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї трагедії.

На Вінниччині жінку підозрюють у вбивстві немовляти

У Вінницькій області правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві немовляти, адже результати експертизи свідчать, що малюк помер насильницькою смертю.

До поліції звернулася 35-річна мешканка Вінниці, яка розповіла, що віддала свою дитину на кілька днів своїй знайомій, щоб та приглянула за нею. Наступного дня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, жінка не втримала малюка та впустила на асфальт. Дитина отримала важкі травми, які стали причиною смерті. Ще через день жінка повернула батькам тіло мертвої дитини.

Поліція затримала жінку. Її дії кваліфікують як вбивство з необережності. Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.