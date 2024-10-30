В Харькове УАБ попал в дом: ребенок в тяжелом состоянии, на верхних этажах заблокированы люди

В харьковскую многоэтажку оккупанты попали УАБом. Это произошло во время вечернего обстрела Харькова 30 октября. 24 Канал информирует, что известно о происшествии.

Взрывы в Харькове прогремели в 22:44. Корреспонденты Суспильного также передали, что в части города после взрыва исчез свет.

Смотрите также В Одессе и области были взрывы: Россия массированно била ракетами

Что известно о попадании в дом в Харькове

Предварительно, есть информация о попадании управляемой авиационной бомбы в многоэтажный дом, есть пострадавшие,

– написал Игорь Терехов в 22:57.

Олег Синегубов добавил, что, по предварительным данным, зафиксирован удар УАБом в Салтовском районе Харькова. Известно о попадании в четвертый этаж многоэтажки.

"Предварительно – есть пострадавшие, в том числе под завалами. Проверка экстренными службами продолжается", – написал глава ОВА.

Позже Синегубов сообщил печальные новости.

"На месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены гражданские автомобили. Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание", – сообщил он.

Полностью разрушены этажи с шестого по первый этаж 9-этажного дома. Двое раненых в тяжелом состоянии, среди них ребенок 11 лет.

На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Продолжаются работы по их спасению.

Информация о пострадавших постоянно обновляется. На 23:52 есть информация о том, что трое людей могут находиться под завалами, среди них женщина с ребенком. Еще 19 пострадали от российского удара по многоэтажке.