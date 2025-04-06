В Харькове мужчина якобы умер во время общения с полицией: правоохранители опровергли фейк

В сети распространялись сообщения, что в Харькове якобы умер 43-летний мужчина во время общения с полицией. Впрочем, эта информация не соответствует действительности, ведь после госпитализации мужчину отпустили домой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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В полиции Харькова объяснили инцидент с мужчиной, который якобы умер

В субботу, 5 апреля, местные телеграм-каналы начали сообщать, что во время общения с правоохранителями якобы умер человек. Некоторые писали, что к мужчине якобы применяли силу, а другие утверждали, что задержанному стало плохо.

В полиции Харькова ночью объяснили, что произошло на самом деле. Так, там отметили, что информация о якобы смерти мужчины во время общения с сотрудниками полиции в Харькове – не соответствует действительности.

Вечером 5 апреля в Киевском районе полицейские действительно остановили 43-летнего мужчину. Во время проверки документов выяснилось, что он находится в розыске ТЦК за нарушение мобилизационного законодательства.

В момент ознакомления с этими данными у мужчины случился эпилептический приступ. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь. Его доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. После стабилизации состояния он отпущен домой,

– объяснили в полиции.

Ранее в сети распространили фейковую информацию о якобы избиении мобилизованного в Киевском ТЦК. Впрочем, информация не соответствует действительности. Как оказалось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а в сборном пункте Киева у мобилизованного произошел эпилептический приступ.