Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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У поліції Харкова пояснили інцидент з чоловіком, який нібито помер

У суботу, 5 квітня, місцеві телеграм-канали почали повідомляти, що під час спілкування з правоохоронцями нібито помер чоловік. Дехто писав, що до чоловіка буцімто застосовували силу, а інші стверджували, що затриманому стало зле.

У поліції Харкова вночі пояснили, що сталося насправді. Так, там наголосили, що інформація про нібито смерть чоловіка під час спілкування з працівниками поліції у Харкові – не відповідає дійсності.

Ввечері 5 квітня у Київському районі поліцейські дійсно зупинили 43-річного чоловіка. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він перебуває у розшуку ТЦК за порушення мобілізаційного законодавства.

У момент ознайомлення з цими даними у чоловіка стався епілептичний напад. Поліцейські негайно викликали швидку допомогу. Його доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Після стабілізації стану його відпущено додому,

– пояснили у поліції.

Раніше у мережі поширили фейкову інформацію про нібито побиття мобілізованого у Київському ТЦК. Втім, інформація не відповідає дійсності. Як виявилося, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, а у збірному пункті Києва у мобілізованого стався епілептичний напад.