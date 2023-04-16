"Непокоренные": в Харькове установили пасхальный рекорд
В день Пасхи в Харькове установили рекорд с самым большим изображением писанки на асфальте. Для города это первый рекорд с начала полномасштабной войны.
Большую писанку изобразили на асфальте в микрорайоне Салтовка, который больше всего пострадал во время полномасштабного вторжения, сообщает 24 Канал. Для установления рекорда выбрали ту часть наиболее уцелевшего района.
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Как в Харькове установили рекорд
На гигантской писанке изобразили дерево жизни, карту Харькова и трезубцев. Площадь рисунка – 358 квадратных метров. Салтовскую писанку организаторы по установлению рекорда посвятили всем украинцам.
Символически рисунок подчеркнули подписью "Непокоренные".
К установлению первого во время полномасштабной войны рекорда присоединились более 750 харьковчан, большинство из которых – педагоги. Это и неудивительно, потому что организатор мероприятия – управление образования администрации Салтовского района города.
Салтовская писанка – самое большое изображение пасхального атрибута на асфальте / Фото Анны Черненко, 24 Канал
Пасха в Украине: главное
16 апреля большинство украинских христиан отмечает праздник Воскресения Христова, однако во второй раз этот праздник проходит во время полномасштабной войны и девятый во время войны с Россией.
В этот день россияне нанесли 25 ударов ракетами С-300, в том числе 12 ракет враг запустил по Снегиревке Николаевской области. В результате погибли двое подростков.
В Запорожье оккупанты попали в зеленую зону, а в поселке Камышеваха разрушили церковь. Вечером захватчики снова атаковали город.
В Никополе россияне из РСЗО также попали в церковь, из-за чего пострадали 2 человека.
Также россияне обстреливали прифронтовые и приграничные территории и нанесли более 30 авиаударов по населенным пунктам Востока и Юга.