Велику писанку зобразили на асфальті в мікрорайоні Салтівка, який чи не найбільше постраждав під час повномасштабного вторгнення, повідомляє 24 Канал. Для встановлення рекорду обрали ту частину району, яка найбільше вціліла.

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Як в Харкові встановили рекорд

На гігантській писанці зобразили дерево життя, карту Харкова та тризуб. Площа малюнка – 358 квадратних метрів. Салтівську писанку організатори встановлення рекорду присвятили усім українцям.

Символічно малюнок підкреслили підписом "Нескорені".

До встановлення першого під час повномасштабної війни рекорду долучилися понад 750 харків'ян, більшість із яких – освітяни. Це й не дивно, бо організатор заходу – управління освіти адміністрації Салтівського району міста.

Салтівська писанка – найбільше зображення великоднього атрибуту на асфальті / Фото Анни Черненко, 24 Канал

Великдень в Україні: головне

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