Харьков регулярно попадает под удар. Ранее в этот день Россия ударила по частному сектору – к сожалению, разрушены дома, известно о раненых, среди которых и дети.

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Что известно о взрывах в Харькове и в Сумской области

Корреспонденты Суспильного в 21:20 сообщили, что в Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города. Об ударах по Сумской области сообщили некоторые мониторинговые каналы. Они же предположили, что по Харькову били УАБами с самолетов Су.

Около девяти вечера в Воздушных силах начали активно сообщать об актуальных угрозах.

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!

– говорилось в первом сообщении.

Далее написали о ракетной опасности для восточных областей и пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Повторные пуски УАБов зафиксировали в 21:22. Но уже на 21:25 в Украине объявили об отбое угрозы по регионам, кроме Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Там еще сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.

Сейчас ни Харьковская, ни Сумская ОВА не предоставили официальной информации о взрывах в этих регионах. Мы дополним эту новость, как только появятся детали.

Будьте в укрытиях, если в вашем регионе тревога!