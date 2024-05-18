Що відомо про вибухи в Харкові
Кореспонденти Суспільного о 21:20 повідомили, що у Харкові було чутно вибух, імовірно, за межами міста. Про удари по Сумщині повідомили деякі моніторингові канали.
На жаль, Росія увечері 18 травня атакувала одразу дві області. Що відомо про вибухи у Харкові та на Сумщині – розкаже 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Харкові
Кореспонденти Суспільного о 21:20 повідомили, що у Харкові було чутно вибух, імовірно, за межами міста. Про удари по Сумщині повідомили деякі моніторингові канали.