В Харькове прилет БпЛА "Молния" прилетел в Харьков

Утром 11 июня в Харькове слышали взрыв. Власти сообщили, что город атаковал БпЛА "Молния".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

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Что известно об атаке "Молнии" на Харьков

Так, в 9:33 Игорь Терехов сообщил о прилете БпЛА типа "Молния" в Шевченковском районе. По его словам, последствия уточняются.

Заметим, что воздушную тревогу в городе объявили незадолго до атаки, а именно в 9:28.

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Добавим, что Харьков страдал от российского террора и в течение ночи. Город оказался под атакой "Шахедов", всего зафиксировано около 17 ударов. По состоянию на утро известно о трех погибших, еще 60 человек пострадали.

Враг атаковал жилые массивы в Слободском и Основянском районах города. Кроме этого, "Шахеды" попали в троллейбусное депо, частный дом и несколько многоквартирных жилых домов. В домах граждан загорелись пожары. Также горели автомобили, детская площадка.