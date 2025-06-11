Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Що відомо про атаку "Молнії" на Харків

Так, о 9:33 Ігор Терехов повідомив про приліт БаЛА типу "Молнія" у Шевченківському районі. За його словами, наслідки уточнюються.