В Харькове приостанавливали движение метро: в городе дефицит электроэнергии из-за вражеских ударов

Россия постоянно атакует Харьков, который расположен на границе со страной-агрессором. Из-за постоянных обстрелов объектов энергосистемы там приостанавливали работу метрополитена.

В Харькове временно останавливали движение метро. Говорилось о движении поездов по всем линиям.

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Россия бьет прицельно

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 5 апреля метро временно прекратило курсировать по всем линиям.

По состоянию на 9:05 5 апреля движение поездов восстановлено.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал, что Харьков имеет 200-300 мегаватт дефицита.

Сейчас делаем все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию,

– сказал он.

Председатель харьковской ОВА отмечал, что Россия била прицельно по энергообъектам.

Россия в марте 2024 года усилила удары по украинской энергосистеме. Во время массированных атак под ударом оказываются ТЭС и ГЭС. В частности, враг бил по крупнейшей гидроэлектростанции Украины – Днепровской и полностью разрушил Змиевскую ТЭС.

Россия 4 апреля атаковала Харьков