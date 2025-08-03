В Харькове слышали взрыв. Мэр города Терехов предварительно сообщил, что это была атака "Шахеда".

Позже взрыв слышали и в Чугуеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

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Что известно о взрывах в Харькове и Чугуеве?

В 00:16 в Харькове прогремел взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что предварительно это была атака дрона "Шахед".

Взрыв также слышали в Чугуеве. Об этом корреспонденты Общественного сообщили о 00:26.

Воздушные силы ВСУ еще в 23:29 сообщили, что на Харьковщине фиксируют несколько групп БпЛА. Они держали курс на Коломак и Слобожанское.

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Напомним, российские атаки на Николаев и Херсон привели к перебоям с электроэнергией, а также вызвали пожар в Николаеве. Жителей микрорайона Корабел в Херсоне призывают эвакуироваться из-за повреждения моста, что затрудняет логистику. Также там нет газа.