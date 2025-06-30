В Харькове прогремели взрывы: продолжается атака дронами

В ночь на 30 июня россияне атакуют Харьковскую область и, в частности, Харьков. Жители услышали взрывы после объявления об опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского главу Игоря Терехова. Он сообщил, что взрывы раздавались за пределами города.

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Атака дронами по Харькову

Российская армия атакует Украину дронами-камикадзе. Харьков ночью 30 июня стал целью врага. Из-за применения по городу БпЛА раздавались взрывы. Еще поздно вечером 29 июня глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил населению об опасности.

В небе над Харьковом зафиксировано вражеские БпЛА. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО! Враг внимательно мониторит инфопространство,

– написал Синегубов.

В области, по информации Воздушных Сил ВСУ, в 00:27 фиксировались сразу несколько групп российских "Шахедов".

Громко в городе было около 00:40. Сейчас более подробной информации о том, почему в Харькове прогремел взрыв, нет.

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По состоянию на 01:09 в Харьковской области продолжается воздушная тревога. В регионе до сих пор движутся вражеские дроны. Мониторинговые каналы сообщают, что еще по меньшей мере один БпЛА летит на Харьков.

Призываем не пренебрегать своей безопасностью и во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах до отбоя.