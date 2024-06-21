Пока неизвестно, куда именно враг попал в Харькове. Ожидается официальная информация от властей. Редакция 24 Канала призывает не игнорировать тревогу и направляться в укрытие.

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Взрыв в Харькове

Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– написала полиция Харьковской области в 23:43.

Отметим, что через несколько минут Воздушные силы написали о взлете истребителей МиГ-31К. Эти самолеты являются потенциальными носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Уже примерно в 00:03 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города.

Примерно через несколько минут прозвучал отбой тревоги по МиГ-31К. В 0:18 Воздушные силы написали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

В то же время с аэродрома "Оленья" взлетели 4 бомбардировщика Ту-95МС, а для южных регионов сохраняется угроза применения "Шахедов".

Кстати, оперативно о российских атаках и взрывах читайте в телеграме 24 Канала.