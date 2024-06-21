Наразі невідомо, куди саме ворог влучив у Харкові. Очікується офіційна інформація від влади. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.

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Вибух у Харкові

Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– написала поліція Харківщини о 23:43.

Зазначимо, що за кілька хвилин Повітряні сили написали про зліт винищувачів МіГ-31К. Ці літаки є потенційними носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".