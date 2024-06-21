По сообщению Воздушных сил, существует вероятность того, что этот вылет может быть боевым. Обстрел тогда может произойти уже ночью – утром 22 июня.

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Взлет бомбардировщиков Ту-95МС

Воздушные Силы предупредили о взлете 4 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

По информации мониторов, ориентировочный выход на пусковые рубежи в Саратовская область около 02:30, Каспийское море – 03:30. В случае, если вылет боевой, то ракеты в воздушном пространстве Украины можно ожидать около 03:30 – 04:30.

Из предыдущих атак понимаем, что не все борта могут быть снаряженными ракетами, не все участвуют в ракетных пусках,

– указывают мониторы.

Отметим, что вечером 21 июня россияне запустили по Украине "Шахеды". Сообщалось об угрозе с южного направления. Также россияне в этот день трижды поднимали МиГ-31К. Последний раз – в 23:39. Тревога держала чуть менее получаса. В это время в Харькове слышали серию взрывов.