Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова. Также сохраняется угроза повторных ударов.

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В Харькове прогремел взрыв

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 09:11. Тогда же Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Уже через несколько минут стало известно о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Взрыв в Харькове раздался около 09:20.

В Харькове раздался взрыв. Возможны еще удары по городу – будьте осторожны!

– написал Игорь Терехов.

В 09:39 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, было зафиксировано попадание в Киевском районе города. Он добавил, что профильные службы уже выехали на осмотр.

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К слову, вечером 9 ноября россияне также нанесли авиаудар по Слободскому району Харькова. Известно, что для атаки оккупанты использовали авиационный боеприпас "Гром-Е1", который является мощнее ФАБ с УМПК и имеет больший заряд детонирующего вещества.