Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова. Зазначається, що також зберігається загроза повторних ударів.

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В Харкові прогримів вибух

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 09:11. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Вже за кілька хвилин стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Вибух у Харкові пролунав близько 09:20.

У Харкові пролунав вибух. Можливі ще удари по місту – будьте обережні!

– написав Ігор Терехов.

О 09:39 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, було зафіксовано влучання в Київському районі міста. Він додав, що профільні служби вже виїхали на огляд.

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До слова, ввечері 9 листопада росіяни також завдали авіаудару по Слобідському району Харкова. Відомо, що для атаки окупанти використали авіаційний боєприпас "Гром-Є1", який є потужнішим за ФАБ з УМПК та має більший заряд детонуючої речовини.