Оккупанты ударили по Харькову: получил травмы трамвай с пассажирами

Днем 3 мая в Харькове прогремел взрыв. Перед этим на территории области была объявлена ​​воздушная тревога.

Взрывы в Харькове подтвердили местные власти. Председатель ОВА заявил, что оккупанты наносят удары. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии, призывает 24 Канал.

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