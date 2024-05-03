Оккупанты ударили по Харькову: получил травмы трамвай с пассажирами
3 мая 2024, 14:01Читати новину українською
Днем 3 мая в Харькове прогремел взрыв. Перед этим на территории области была объявлена воздушная тревога.
Взрывы в Харькове подтвердили местные власти. Председатель ОВА заявил, что оккупанты наносят удары. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии, призывает 24 Канал.
Смотрите также Оккупанты ударили по Чугуеву: там повреждена гражданская инфраструктураОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.