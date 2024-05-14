Звуки взрыва в городе услышали ориентировочно перед 6:06 14 мая. Оккупанты постоянно бьют по гражданским в Харькове, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Харькове

В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем – удар был по Харькову, или по его окрестностям. Будьте осторожны!

– заявил мэр Игорь Терехов о 6:06.

Впоследствии он уточнил, что прилетело по Киевскому району города, где множество многоэтажек.

"На сейчас – без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову специалисты выясняют", – уточнил городской голова по состоянию на 6:36.

Ориентировочно в 5:33 14 мая Воздушные силы ВСУ предупреждали, что враги запустили по областному центру управляемую авиационную бомбу.

Воздушная тревога в Харькове продолжается с 4:18 14 мая. Кстати, 11 мая опасность в Харьковской области продолжалась более 13 часов. Это было рекордом за более чем 2 года полномасштабной войны.

Последние данные о взрывах на Харьковщине