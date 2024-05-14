Звуки взрыва в городе услышали ориентировочно перед 6:06 14 мая. Оккупанты постоянно бьют по гражданским в Харькове, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрыве в Харькове
В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем – удар был по Харькову, или по его окрестностям. Будьте осторожны!
– заявил мэр Игорь Терехов о 6:06.
Впоследствии он уточнил, что прилетело по Киевскому району города, где множество многоэтажек.
"На сейчас – без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову специалисты выясняют", – уточнил городской голова по состоянию на 6:36.
Ориентировочно в 5:33 14 мая Воздушные силы ВСУ предупреждали, что враги запустили по областному центру управляемую авиационную бомбу.
Воздушная тревога в Харькове продолжается с 4:18 14 мая. Кстати, 11 мая опасность в Харьковской области продолжалась более 13 часов. Это было рекордом за более чем 2 года полномасштабной войны.
Последние данные о взрывах на Харьковщине
- 10 мая власти заявили, что российские захватчики пытаются наступать на Харьковскую область. С тех пор обстрелы в областном центре и регионе только усилились.
- Накануне, 13 мая, россияне ударили по ферме в поселке Коротич Харьковского района. К сожалению, погиб гражданский мужчина, еще три человека – ранены.
- Прокурор Спартак Борисенко сообщил, что Россия ударила по гражданскому производству в пригороде Харькова, по предварительным данным, ракетой Х-59.
- К сожалению, количество раненых возросло до четырех – в больнице находятся мужчины в возрасте 29, 30, 39 и 73 года.