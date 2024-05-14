Звуки вибуху в місті почули орієнтовно перед 6:06 14 травня. Окупанти постійно б'ють по цивільних у Харкові, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух у Харкові

У місті було чутно вибух. Зараз з'ясовуємо – удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!

– заявив мер Ігор Терехов о 6:06.

Згодом він уточнив, що прилетіло по Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.

"На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці з'ясовують", – уточнив міський голова станом на 6:36.

Орієнтовно о 5:33 14 травня Повітряні сили ЗСУ попереджали, що вороги запустили по обласному центру керовану авіаційну бомбу.

Повітряна тривога у Харкові триває з 4:18 14 травня. До речі, 11 травня небезпека у Харківській області тривала понад 13 годин. Це було рекордом за понад 2 роки повномасштабної війни.

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