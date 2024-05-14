Звуки вибуху в місті почули орієнтовно перед 6:06 14 травня. Окупанти постійно б'ють по цивільних у Харкові, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибух у Харкові
У місті було чутно вибух. Зараз з'ясовуємо – удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!
– заявив мер Ігор Терехов о 6:06.
Згодом він уточнив, що прилетіло по Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.
"На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці з'ясовують", – уточнив міський голова станом на 6:36.
Орієнтовно о 5:33 14 травня Повітряні сили ЗСУ попереджали, що вороги запустили по обласному центру керовану авіаційну бомбу.
Повітряна тривога у Харкові триває з 4:18 14 травня. До речі, 11 травня небезпека у Харківській області тривала понад 13 годин. Це було рекордом за понад 2 роки повномасштабної війни.
Останні дані про вибухи на Харківщині
- 10 травня влада заявила, що російські загарбники намагаються наступати на Харківську область. З того часу обстріли в обласному центрі та регіоні тільки посилились.
- Напередодні, 13 травня, росіяни вдарили по фермі у селищі Коротич Харківського району. На жаль, загинув цивільний чоловік, ще троє людей – поранені.
- Прокурор Спартак Борисенко повідомив, що Росія вдарила по цивільному виробництві у передмісті Харкова, за попередніми даними, ракетою Х-59.
- На жаль, кількість поранених зросла до чотирьох – в лікарні перебувають чоловіки віком 29, 30, 39 та 73 роки.