Так, в городе прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

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Что известно о взрыве в Харькове

Сегодня, 18 июня, ориентировочно в 09:31 была объявлена ​​воздушная тревога для Харькова и области. Она длится более 6 часов. Уже в 16:17 Воздушные силы сообщили об движущейся в направлении города управляемой авиабомбе.

Через минуту в Харькове раздался громкий взрыв. Впоследствии эту информацию подтвердил и мэр Игорь Терехов.

Прилет на окраине города. Вероятно – КАБ,

– говорится в сообщении мэра.

По его словам, в настоящее время информацию о возможных жертвах и разрушениях уточняют.

По состоянию на 16:40 директор Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта сообщил, что информация о раненых в результате удара России по Харькову не поступала.

Обновлено. В 16:49 Игорь Терехов добавил, что было два попадания КАБов, оба попали по детскому отдыху на окраине города. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 17 июня попадание было по заведению детского отдыха в Шевченковском районе. Разрушен один из корпусов. Здание детского лагеря было пустым и обошлось без жертв и пострадавших. Также получили повреждения прилегающие здания.