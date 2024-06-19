Так, у місті пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про вибух у Харкові

Сьогодні, 18 червня, орієнтовно о 09:31 було оголошено повітряну тривогу для Харкова та області. Вона триває понад 6 годин. Вже о 16:17 Повітряні сили повідомили про керовану авіабомбу, яка рухалася у напрямку міста.

Через хвилину у Харкові пролунав гучний вибух. Згодом цю інформацію підтвердив й міський голова Ігор Терехов.

Приліт на околиці міста. Ймовірно – КАБ,

– йдеться у повідомленні мера.

За його словами, наразі інформація щодо можливих жертв та руйнувань уточнюється.

Станом на 16:40 директор Центру екстреної меддопомоги регіону Віктор Забашта повідомив, що інформація про поранених внаслідок удару Росії по Харкову не надходила.

Оновлено. О 16:49 Ігор Терехов додав, що було два влучання КАБів, обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня влучання було по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів. Будівля дитячого табору була порожня та обійшлося без жертв і постраждалих. Також зазнали пошкоджень прилеглі будівлі.