Россияне ударили по центру Харькова: есть попадание в жилую зону, на месте атаки – пожар
В Харькове утром 6 августа произошел взрыв. Зафиксировано попадание в жилую зону центрального района города. Предварительно была угроза атаки баллистики.
Взрыв подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов. При этом местные власти предупредили, что обстрел может продолжаться.
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Удар по жилой зоне
По данным Терехова, враг ударил по центру города, на месте атаки продолжается пожар. Сейчас данные о пострадавших уточняют.
"Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. По разрушениям и жертвам информация уточняется", – сообщил Терехов.
На месте атаки – пожар
Олег Синегубов отметил, что на место атаки выехали соответствующие службы.
"Оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Экстренные службы выехали на место попадания", – сообщил Синегубов.
Впоследствии он добавил, что в результате прилета повреждена гражданская инфраструктура, под завалами могут находиться люди.
Сейчас два человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс.
В Воздушных силах за минуту до взрыва предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.