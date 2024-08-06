Россияне ударили по центру Харькова: есть попадание в жилую зону, на месте атаки – пожар

В Харькове утром 6 августа произошел взрыв. Зафиксировано попадание в жилую зону центрального района города. Предварительно была угроза атаки баллистики.

Взрыв подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов. При этом местные власти предупредили, что обстрел может продолжаться.

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Удар по жилой зоне

По данным Терехова, враг ударил по центру города, на месте атаки продолжается пожар. Сейчас данные о пострадавших уточняют.

"Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. По разрушениям и жертвам информация уточняется", – сообщил Терехов.

На месте атаки – пожар

Олег Синегубов отметил, что на место атаки выехали соответствующие службы.

"Оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Экстренные службы выехали на место попадания", – сообщил Синегубов.

Впоследствии он добавил, что в результате прилета повреждена гражданская инфраструктура, под завалами могут находиться люди.

Сейчас два человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

В Воздушных силах за минуту до взрыва предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.